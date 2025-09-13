Почти 500 арестантов московских СИЗО поучаствовали в электронном голосовании

Сегодня в московских следственных изоляторах (СИЗО) 491 арестант проголосовал с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил начальник ГУФСИН Москвы Сергей Мороз.

«В СИЗО-2 проголосовали 73 человека. Все организовано правильно, четко… Мы можем констатировать, что выборы в СИЗО в Москве вышли на качественно новый уровень»,— отметил Сергей Мороз в интервью «РИА Новости».

Сначала арестанты подходят к специальным стендам, чтобы ознакомиться с кандидатами. Затем они берут у члена избирательной комиссии электронный планшет и делают выбор, рассказал начальник столичного ГУФСИН.

Он отметил, что голосование по электронному терминалу проходит в СИЗО №2 «Бутырка» впервые. Раньше арестованные голосовали при помощи бумажного бюллетеня.

Сегодня зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут также сообщил о том, что заключенные СИЗО №2 смогли проголосовать с помощью электронных терминалов. Он назвал эту возможность «абсолютным новшеством» (цитата по «Парламентской газете»).

С 12 по 14 сентября по всей России проходят выборы. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в 24 регионах страны более 1,3 млн человек проголосовали при помощи ДЭГ. Всего по стране проголосовали уже около 10 млн человек.