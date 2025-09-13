Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Памфилова: более 1,3 млн человек в 24 регионах проголосовали при помощи ДЭГ

Более 1,3 млн человек проголосовали с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах разного уровня в 24 регионах. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На федеральной платформе уже проголосовало более 1 миллиона 330 тысяч человек, что составляет 78% от тех, кто подал заявление»,— сказала глава ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

Выборы по всей России проходят с 12 по 14 сентября. Сегодня Элла Памфилова рассказала, что ЦИК зафиксировал более 130 тыс. атак на свой сайт и около 100 хакерских атак на инфраструктуру ДЭГ. Она уточнила, что по всей стране проголосовали уже около 10 млн человек.

