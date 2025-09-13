Памфилова: региональные выборы в России проходят штатно
Выборы в регионах России проходят в штатном режиме, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По всей стране, уточнила она, проголосовали уже около 10 млн человек. Явку госпожа Памфилова назвала приличной.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Я предварительно дам информацию на сей момент о том, что нам сейчас удалось обработать, наши прогнозы о том, что пока кампания идет в штатном режиме, без особых эксцессов»,— рассказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС).
Глава ЦИК добавила, что в некоторых регионах выборы проходят с «вариативностью периода проведения голосования», который длится от одного до трех дней. «Это с учетом того, что там проходят выборы разного уровня. И это происходит в различных сочетаниях. Один, два, три дня в Удмуртской республике, Приморском крае, Ивановской, Калининградской, Кировской и Тверской областях»,— сказала она.
Накануне избирательные участки открылись в 44 субъектах РФ — в этих регионах проходит трехдневное голосование. Сегодня начали работу еще девять участков.
