Памфилова: региональные выборы в России проходят штатно

Выборы в регионах России проходят в штатном режиме, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По всей стране, уточнила она, проголосовали уже около 10 млн человек. Явку госпожа Памфилова назвала приличной.

«Я предварительно дам информацию на сей момент о том, что нам сейчас удалось обработать, наши прогнозы о том, что пока кампания идет в штатном режиме, без особых эксцессов»,— рассказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС).

Глава ЦИК добавила, что в некоторых регионах выборы проходят с «вариативностью периода проведения голосования», который длится от одного до трех дней. «Это с учетом того, что там проходят выборы разного уровня. И это происходит в различных сочетаниях. Один, два, три дня в Удмуртской республике, Приморском крае, Ивановской, Калининградской, Кировской и Тверской областях»,— сказала она.

Накануне избирательные участки открылись в 44 субъектах РФ — в этих регионах проходит трехдневное голосование. Сегодня начали работу еще девять участков.

