В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека

В Белгороде беспилотник сдетонировал возле пассажирского автобуса. Пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще одна мирная жительница получила ранения в селе Новая Таволжанка.

В числе пострадавших около автобуса — 16-летняя девушка. Ее госпитализировали с осколочным ранением плеча. Еще двух взрослых отвезут в городскую больницу для обследования. Сам автобус получил повреждения. Второй БПЛА нанес удар по социальному объекту, поврежден его фасад уточнил господин Гладков в Telegram.

Четвертую пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног вывезли бойцы самообороны. Сейчас женщине проводят операцию, рассказал губернатор.

Минобороны РФ сообщало, что ночью над Белгородской областью были сбиты 12 БПЛА. Еще шесть дронов уничтожили с утра, пострадала мирная жительница. Губернатор заявил, что ситуация в области остается крайне сложной.