В Белгороде при атаке БПЛА пострадала мирная жительница

Сегодня утром два муниципалитета Белгородской области были атакованы ВСУ. Пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

20-летняя девушка в Белгороде получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног, ее госпитализировали. Также в городе поврежден фасад социального учреждения, посечены осколками пять машин.

В поселке Комсомольский в Белгородском районе БПЛА ударил по частному домовладению. В здании повреждено остекление, уточнил господин Гладков в Telegram.

Губернатор говорил, что ситуация в Белгородской области остается крайне сложной. Ночью над регионом были сбиты 12 БПЛА. Днем ранее при атаках ВСУ в области погиб один человек, еще 15 мирных жителей пострадали.