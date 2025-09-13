Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника

Минобороны заявило, что с 23:00 мск 12 августа до 6:00 мск 13 августа силы ПВО уничтожили 42 беспилотника над семью регионами.

По данным ведомства, 15 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 12 — над Белгородской, десять — над Волгоградской, два — над Крымом, по одному — над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в Волгограде поврежден жилой дом. Пострадавших нет. В ночь на 13 сентября также приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Ярославля.