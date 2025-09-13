Гладков заявил о крайне сложной ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с утра над Белгородом находились шесть БПЛА, как минимум два из них сбили. Массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день подряд.

По словам господин Гладкова, много атак беспилотников приходится и на приграничные муниципальные образования. «Ситуация крайне сложная»,— написал губернатор в Telegram. Он снова призвал местных жителей следить за информацией в Telegram-каналах, фиксирующих нахождение беспилотников ВСУ.

Ситуация обострилась 10 сентября, когда БПЛА ударили по зданию правительства Белгородской области, оно получило повреждения. За прошедшие сутки ВСУ атаковали 10 муниципалитетов региона с помощью как минимум 138 беспилотников. В результате погиб один мирный житель, еще 15 получили ранения. На этой неделе Минфин согласовал выделение области 877,2 млн руб. на поддержку аграриев, пострадавших в результате атак.