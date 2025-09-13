Володин призвал вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников

В ближайшее время необходимо вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на российских школьников. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями Минпросвещения школьники не должны тратить на выполнение домашнего задания больше 3,5 часа. «Фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе»,— уточнил Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его словам, при такой нагрузке у школьников не остается времени на дополнительные занятия, секции и общение со сверстниками и семьей. Это приводит к ухудшению здоровья и социализации ребенка. Кроме того, школьники начинают выполнять домашние задания лишь формально.

Минпросвещения уже занялось оптимизацией нагрузки для российских школьников. В конце августа ведомство установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнее задание. Первоклассники — около часа, второклассники и третьеклассники — около полутора часов, ученики четвертого класса — не более двух часов. Импульсом к разговору о домашнем задании стало предложение Вячеслава Володина обсудить отмену этого вида нагрузки. Спикер Госдумы заметил, что вместо поиска ответов в интернете дети должны развиваться.

