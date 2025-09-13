Глава ЦИК Памфилова рассказала о восьми возбужденных во время выборов делах

Территориальные органы МВД получили 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Возбуждено восемь уголовных дел. Большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям о терактах. Об этом на брифинге заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова

Шесть сообщений о минировании получили полицейские в Курской области и Севастополе, уточнила госпожа Памфилова. Кроме того, ЦИК зафиксировалл более 130 тыс. хакерских атак на свой сайт. «Не скажу, что это экстремально. Довольно скромные пока атаки»,— сказала глава ЦИК.

Несмотря на нарушения и атаки, выборы в регионах России проходят в штатном режиме, заверила Элла Памфилова. Проголосовали уже около 10 млн человек.

