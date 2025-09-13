ЦИК зафиксировал более 130 тыс. атак на свой сайт

С момента начала выборов зафиксировано около 100 хакерских атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На интернет-портал ЦИКа совершено более 130 тыс. атак, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, с помощью ДЭГ уже проголосовали 1,33 млн человек или 78% от тех, кто подал соответствующую заявку. Она заверила, что специалисты ЦИК продолжают обеспечивать бесперебойную работу всех систем. «Не скажу, что это экстремально. Довольно скромные пока атаки»,— рассказала госпожа Памфилова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Выборы по всей России проходят с 12 по 14 сентября. В 20 регионах избирают губернаторов, в 11 регионах — депутатов региональных парламентов, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. По итогам первого дня голосования серьезных нарушений ни в ЦИКе, ни в штабах думских партий не зафиксировали.

