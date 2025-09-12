На участках все спокойно

12 сентября в регионах России стартовали трехдневные выборы. Самыми активными оказались жители Еврейской автономной области (ЕАО), а также города-героя Севастополя, где уже в первый день проголосовал каждый второй избиратель. Серьезных нарушений ни в Центризбиркоме (ЦИК), ни в штабах думских партий не зафиксировали. Отдельные инциденты связаны с действиями Украины, которая усилила атаки на приграничье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На экстерриториальные участки в Москве к полудню 12 сентября пришли почти четверть записавшихся

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На экстерриториальные участки в Москве к полудню 12 сентября пришли почти четверть записавшихся

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшую активность на губернаторских выборах в первый день голосования показали жители ЕАО и Севастополя. К моменту закрытия избирательных участков в автономии их посетил каждый второй избиратель (49,2%). В городе-герое к 15 часам (последние доступные данные на момент подготовки материала) явка достигла 43,3% без учета голосовавших онлайн. Правда, в целях безопасности в Севастополе проводилось досрочное голосование, поэтому уже к 10 утра явка там составляла 24,3%.

Похожая картина наблюдалась в Курской области: благодаря «досрочке» через два часа после открытия участков свой выбор сделали 23% избирателей (к концу дня — 35,4%). При этом на Камчатке, где дополнительные формы волеизъявления применялись из-за последствий июльского землетрясения, к тому же часу явка составляла только 6,7% (к концу дня — 22%).

В досрочном голосовании в труднодоступной местности и на судах дальнего плавания (на выборах всех уровней проходило в 24 регионах) приняло участие почти 50 тыс. человек, рассказала на брифинге в ЦИКе его глава Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Одну из самых низких явок в первый день показали жители традиционно протестной Иркутской области — 13,2% (см. график). Сопоставимая с губернаторскими выборами активность наблюдалась в регионах, где избирают депутатов заксобраний. Например, в Магаданской области явка составила 22,8%, в Новосибирской — 11,9%, в Челябинской — 16,7%. Традиционно низкий интерес к выборам продемонстрировали жители административных центров, где обновляются составы городских собраний. Так, к 15 часам в Воронеже проголосовали 5,6% избирателей, в Орле — 6,9%, в Нижнем Новгороде — 4,1%.

На экстерриториальные участки в Москве, где гости столицы могут отдать голос за кандидата в губернаторы своего региона, к полудню пришли 4 тыс. из 17,8 тыс. записавшихся, сообщил на брифинге зампред ЦИКа Николай Булаев.

По его словам, опыт подобного волеизъявления очерчивает «новые контуры избирательной системы»: «Это микромодель того, что можно делать на любых выборах по всей стране». Для этого необходимо внедрять электронные списки избирателей и ЦИКу предстоит определить, какие нормативные изменения потребуются, добавил господин Булаев. По данным “Ъ”, первой перенять московский опыт электронного голосования может Свердловская область.

На дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое в пятницу стартовало в 22 из 24 регионов (применяется на выборах разных уровней), явка по состоянию на 20 часов по Москве превысила 73%.

Активнее остальных им воспользовались жители Смоленской и Свердловской областей (82,7% и 80,3%). По словам главы избиркома ДЭГ Олега Артамонова, ни одной жалобы от избирателей или наблюдателей не поступило.

В приграничье голосование началось на фоне участившихся атак со стороны Украины, сообщил председатель белгородского избиркома Игорь Лазарев. В частности, утром в Белгороде из-за удара ВСУ погибла женщина, а в селе Красный Октябрь Белгородского района в результате атаки БПЛА ранение получил местный житель. При этом в комиссии констатировали, что на избирательных участках многолюдно.

В Липецке наблюдались проблемы с мобильным интернетом из-за ограничений в связи с налетами беспилотников, однако это не снизило активность избирателей, использующих систему ДЭГ, заявили в местном избиркоме. Наконец, губернатор Севастополя рассказал об информационной атаке на свои соцсети. «На Украине к нашим выборам относятся с огромным вниманием. К сожалению, с вниманием неадекватным»,— добавил градоначальник.

В пресс-службе центрального исполкома «Единой России» сообщили “Ъ”, что первый день выборов «проходит спокойно и организованно»: «Нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не зафиксировано».

Аналогичным образом ситуацию на участках “Ъ” описали в пресс-службе «Новых людей». Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал “Ъ”, что массовых и грубых нарушений в первый день голосования коммунисты не обнаружили, однако отдельные претензии у них все-таки есть. Например, в Краснодаре, где наблюдателей от КПРФ якобы не берут на голосование с помощью переносных урн.

В пресс-службе «Справедливой России — За правду» сообщили “Ъ”, что в Воронежской области партийцы готовят жалобы на «нарушения при организации выездного голосования на различных УИК». В Рязанской области наблюдатели от партии заметили «несоответствие итогового количества бюллетеней в выездной урне», а в Орловской — заявку на надомное голосование от умершего человека. Наконец, заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар рассказала “Ъ”, что в партийный центр мониторинга «Кольчуга» поступило 1,2 тыс. звонков от кандидатов и наблюдателей. Впрочем, легли ли они в основу официальных жалоб, она не уточнила.

Отдел политики, корсеть “Ъ”