В Белгородской области за сутки при обстрелах один человек погиб и 15 пострадали

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 138 беспилотников и 18 боеприпасов. В результате один мирный житель погиб и 15 пострадали. Разрушения установлены в 16 жилых объектах и 41 транспортном средстве. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила два беспилотника. Поврежден частный дом.

Белгород атаковали 16 дронами. В результате пострадали четыре мирных жителя. Двое из них продолжают лечение в больнице, остальные отпущены домой. Повреждены восемь квартир в семи МКД, два частных дома, 18 автомобилей, три коммерческих объекта и два социальных.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Политотдельский, Октябрьский, селам Бессоновка, Болдыревка, Веселая Лопань, Головино, Красный Октябрь, Наумовка Вторая, Нечаевка, Николаевка, Новая Деревня, Отрадное, Таврово, Устинка, Шагаровка, хуторам Валковский и Церковный ударили с помощью 37 беспилотников. В селе Бессоновка из-за детонации дрона погиб мирный житель. За день в районе получили ранения восемь человек, двое из которых обратились за медпомощью поздно вечером. В медучреждениях остаются четверо пострадавших, в том числе 13-летняя девочка. Остальные продолжают лечение амбулаторно. Повреждены два коммерческих объекта, склад предприятия, газовая труба и 14 автомобилей.

В Валуйском округе по селам Борки, Рождествено, а также хутору Дубровка выпустили четыре БПЛА. На хуторе Дубровка сгорели частный дом и надворная постройка.

В Волоконовском районе поселок Волоконовка, село Шидловка, хутора Давыдкин и Екатериновка атакованы семью беспилотниками. В поселке Волоконовка поврежден коммерческий объект.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Доброе, Косилово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Почаево выпустили два боеприпаса и семь дронов. В селе Косилово повреждены четыре автомобиля, в селе Новостроевка-Первая — две единицы техники предприятия.

Над Красногвардейским районом система ПВО сбила 2 беспилотника. Повреждено дорожное полотно.

В Краснояружском районе поселки Быценков, Красная Яруга, Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Надежевка, Поповка, Староселье и хутор Фищево подверглись трем обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 17 БПЛА. В поселке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника ранена мирная жительница. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В населенном пункте повреждены два административных здания, газовая труба, гараж, здание предприятия и автомобиль, в поселке Быценков — ограждение и технологическое оборудование предприятия.

В Шебекинском округе по селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково ударили с помощью 45 дронов. На участке автодороги Белянка — Сурково пострадал автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом и автомобиль, в селе Муром сгорел частный дом, в селе Вознесеновка — машина. Поздно вечером в селе Графовка были повреждены частный дом и хозпостройка. Ночью в Муроме после сброса взрывного устройства с БПЛА получило разрушения домовладение.

В Яковлевском округе на хуторе Жданов двое мирных жителей пострадали после атаки беспилотника. Они продолжают лечение амбулаторно. На месте удара повреждены склад и транспортное средство.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены восемь человек. Разрушения получили 52 жилых помещения и 35 транспортных средств.

