На выборах депутатов заксобрания ЯНАО проголосовали 18% избирателей

Явка избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на 15:00 составила 18,41%, сообщили в окружной избирательной комиссии. Наибольший интерес к голосованию проявили жители Ямальского (40,03%), Тазовского (38,15%) и Шурышкарского районов (37,99%), среди городов — ямальцы из Салехарда (18,95%), Лабытнанги (16,53%) и Муравленко (16,33%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов окружного парламента началось в 8:00. Поддержать кандидатов на 209 постоянных и двух временных избирательных участках смогут 352 369 человек в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00. На площадках работают более 2 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК), около 3 тыс. полицейских и 1,1 тыс. наблюдателей.

На 22 места в заксобрании ЯНАО претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от «Единой России» (ЕР), 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), 11 самовыдвиженцев. В их числе 11 депутатов VII созыва, которые завили о желании переизбраться: председатель окружного парламента Сергей Ямкин, его заместители Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь, депутаты Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР), руководители партийных фракций Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП).

Василий Алексеев