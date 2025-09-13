В очереди перед Крымским мостом скопилось более тысячи машин

Перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту со стороны Керчи скопилось 1075 машин. Об этом сообщил в Telegram информцентр, отслеживающий ситуацию на подходах к мосту. Время ожидания составляет около трех часов. По состоянию на 9:00 со стороны Тамани очередей нет.

Очереди на мосту стал фиксировать с начала этой недели. 9 сентября в образовавшейся пробке было более 1,1 тыс. автомобилей. 11 сентября на подъезде к мосту было 500 машин, 12 сентября очередь выросла до 1,2 автомобилей. На предстоящей неделе пробки прогнозируют в понедельник и пятницу.