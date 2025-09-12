Проезда из Керчи через Крымский мост ждут более 1,25 тыс. авто

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилась за день до 1,25 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. Время ожидания — более трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В августе ФСБ заявила, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. По данным чекистов, в автомобиле Chevrolet Volt обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Машина прибыла с Украины транзитом через несколько стран. В Краснодарском крае ее должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на ней в Крым через Крымский мост и «стал невольным террористом-смертником».

По информации ФСБ, это была уже вторая попытка теракта на этом мосту с начала года.

Александр Дремлюгин, Симферополь