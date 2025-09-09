Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 1 тысячи автомобилей находятся в очереди перед Крымским мостом

По данным на 15:00, проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Фото: сайт Минтранса РФ

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 автомобилей. Со стороны Керчи — 1,1 тыс. Время ожидания составляет более трех часов.

Пробки перед Крымским мостом начали формироваться с раннего утра. По данным на 10:00, в очереди на ручной досмотр находились 975 автомобилей.

Алина Зорина

