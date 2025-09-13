Главные новости к утру 13 сентября

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7. Объявлена угроза цунами.

Министры финансов стран G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для Украины и изучить другие механизмы поддержки Киева.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей. Он также призвал власти Польши согласиться на проведение консультаций по поводу проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.