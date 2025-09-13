На Камчатке объявлена угроза цунами

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщил губернатор Владимир Солодов. Объявлена угроза цунами. Информации о разрушениях не поступало.

По инструментальным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района силой до шести баллов.

Управление МЧС по Камчатке предупредило, что в районе Алеутского округа волна цунами может составить не более 26 см, в районе Усть-Камчатского округа — не более 37 см, у Петропавловска-Камчатского — не более 9 см.

Землетрясение произошло в 14:37 по местному времени (5:37 мск) в 114 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 39,5 км.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский