Небензя: Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что Москва призывает Варшаву согласиться на проведение консультаций по поводу инцидента с беспилотниками. Он добавил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей.

«Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься "мегафонной дипломатией" на многосторонних площадках. Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас»,— сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте ООН).

Проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши господин Небензя назвал «искусственно раздуваемой истерией». По его словам, Варшава обвинила Москву без предъявления доказательств.

В ночь на 10 сентября, как сообщал премьер Польши Дональд Туск, воздушное пространство страны пересекли 19 беспилотников. Никто не пострадал. Повреждены несколько домов. Власти Польши утверждают, что беспилотники были российскими. Минобороны России заявляло, что армия страны не собиралась наносить удары по объектам в Польше.

