ФБР продолжит искать возможных причастных к убийству Чарли Кирка

Расследование убийства правого американского активиста Чарли Кирка продолжается, заявил глава Федерального бюро расследований Кэш Патель. Несмотря на то, что предполагаемый убийца сегодня был задержан, ведомство продолжит искать людей, которые могут быть причастны к преступлению.

Как заявил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти штата будут добиваться смертного приговора убийце. Губернатор призвал молодых сторонников Чарли Кирка не прибегать к насилию. «За произошедшее несет ответственность один человек. Сейчас он задержан, вскоре ему будут предъявлены обвинения, и он понесет наказание»,— заявил господин Кокс на пресс-конференции.

12 сентября предполагаемый убийца Чарли Кирка был задержан. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По информации американских СМИ, подозреваемого выдал полиции его отец.

О том, как гибель популярного активиста Чарли Кирка всколыхнула США,— в материале «Ъ».