Отец подозреваемого в убийстве Чарли Кирка выдал сына полиции

Отец 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона, которого подозревают в убийстве правого активиста Чарли Кирка, помог правоохранительным органам задержать своего сына. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайлер Робинсон, предположительно убийца американского активиста Чарли Кирка

Фото: оперативная съемка Тайлер Робинсон, предположительно убийца американского активиста Чарли Кирка

Фото: оперативная съемка

По данным телеканала, молодой человек признался отцу в том, что он совершил. Отец велел сыну сдаться, утверждает телеканал. Мужчина позвал на помощь пастора молодежной церкви. Пастор, в свою очередь, вызвал маршалов США, которые задержали подозреваемого.

Незадолго до сообщения CNN президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что преступник задержан и что его выдал кто-то из знакомых. Накануне ФБР назначило награду в $100 тыс. за информацию, которая приведет к поимке подозреваемого. Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября. Активист умер в больнице. Дональд Трамп выражал соболезнования семье погибшего.

