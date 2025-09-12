Отец подозреваемого в убийстве Чарли Кирка выдал сына полиции
Отец 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона, которого подозревают в убийстве правого активиста Чарли Кирка, помог правоохранительным органам задержать своего сына. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Тайлер Робинсон, предположительно убийца американского активиста Чарли Кирка
Фото: оперативная съемка
По данным телеканала, молодой человек признался отцу в том, что он совершил. Отец велел сыну сдаться, утверждает телеканал. Мужчина позвал на помощь пастора молодежной церкви. Пастор, в свою очередь, вызвал маршалов США, которые задержали подозреваемого.
Незадолго до сообщения CNN президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что преступник задержан и что его выдал кто-то из знакомых. Накануне ФБР назначило награду в $100 тыс. за информацию, которая приведет к поимке подозреваемого. Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября. Активист умер в больнице. Дональд Трамп выражал соболезнования семье погибшего.
