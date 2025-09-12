Трамп отказался кого-либо защищать после инцидента с БПЛА в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет никого защищать после инцидента с попаданием беспилотников в воздушное пространство Польши.

Польские военнослужащие патрулируют улицу в волости Вырыки, где упал беспилотник

Фото: Jakub Orzechowski / Reuters, Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

Фото: Jakub Orzechowski / Reuters, Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

«Они упали на территорию, но близко к Польше (дронам.— “Ъ”) находиться не стоило»,— сказал глава государства в эфире Fox News.

Ранее господин Трамп высказал мнение, что инцидент с беспилотниками мог быть результатом ошибки. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МИД Польши Радослав Сикорский не согласились с американским президентом.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Истребители НАТО сбили несколько дронов в небе над Польшей. Власти республики сообщали о 19 нарушениях воздушного пространства и как минимум трех сбитых беспилотниках. По версии польской стороны, БПЛА были российскими. Минобороны РФ заявило, что поражение объектов на территории республики с помощью БПЛА не планировалось.

