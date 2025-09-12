Трамп: инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Это могло быть ошибкой» — сказал он. Он добавил, что «недоволен всем, что касается всей этой ситуации», но выразил надежду на прекращение конфликта на Украине.

Ранее Польша сообщила о двух десятках сбитых беспилотников над своей территорией. Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что БПЛА были российскими. Власти страны созвали экстренное заседание и запросили консультации с союзниками по НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют РФ в провокациях, не предоставляя аргументов.