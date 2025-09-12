Туристы пересели на каршеринг

В Сочи за три летних месяца спрос на аренду автомобилей в каршеринге вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали участники рынка. Курорт занимает порядка 45% всего объема услуг аренды транспорта в регионе, при этом стоимость услуг в 1,5 раза выше, чем по краю. Потребители, по словам операторов, стали чаще пользоваться сервисом от трех суток и более. По словам экспертов, востребованность сервиса связана не только с увеличением турпотока, но и с удорожанием такси, а также высокими расходами на содержание личных автомобилей.



Летом в Сочи спрос на каршеринг увеличился на 20 – 22%, рассказали участники рынка. «Сочи лидирует среди курортов Краснодарского края, занимая порядка 45% всего объема услуг аренды транспорта в регионе. В нынешнем сезоне количество заказов увеличилось почти на четверть по сравнению с прошлым годом»,— сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Ситидрайва».

По информации оператора, пик спроса пришелся на вторую половину июля и сохраняется до сих пор. Для того чтобы порадовать себя в период отпуска, туристы, как отмечают представители компании, выбирают автомобили премиального сегмента и электромобили — особенно востребованы Volkswagen ID.4 и BMW X1. «Клиенты все чаще бронируют автомобили без оклейки на три и более суток»,— добавили в «Ситидрайве».

В компании ожидают, что позитивная динамика сохранится и осенью, особенно в сентябре.

В пресс-службе «Делимобиля» отметили, что в первой половине августа количество поездок в Сочи выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, а средняя продолжительность аренды увеличилась на четверть за счет суточных и многодневных тарифов. «Особой популярностью у туристов пользуется предварительное бронирование машины с доставкой в аэропорт. Это позволяет заранее планировать передвижения по региону»,— уточнили в компании.

В пресс-службе BelkaCar отметили, что динамика спроса во многом зависела от погодных условий. «Из-за низкой температуры воздуха в июне летний сезон в Сочи начался позже обычного. Однако в августе спрос восстановился»,— сообщили в компании.

Цены на аренду автомобилей в Сочи остаются выше среднекраевых. По данным Краснодарстата, в июне–июле 2025 года средний час аренды составлял 234,6 руб. против 145 руб. в целом по краю.

Рост спроса на услуги аренды автомобилей операторы каршеринга связывают с высокой туристической активностью (по данным администрации города, в августе 2025 года в пиковые дни в Сочи находилось до 200 тыс. туристов, средняя загрузка средств размещения достигала 90%), а также с экономическими издержками.

В «Делимобиле» отмечают, что рост стоимости автомобилей делает аренду через сервис более доступной альтернативой. «Чаще всего каршеринг оказывается дешевле, если учитывать все обязательные траты — страхование, налоги, топливо и обслуживание»,— уточнили в компании.

Рост цен на такси также подталкивает жителей Сочи и туристов к выбору каршеринга.

«Некоторые пользователи отмечают, что поездки на такси в Сочи и окрестностях стали ощутимо дороже. А во время ограничений мобильного интернета цены на такси могут вырасти в три раза. В результате пользователи делают выбор в пользу аренды автомобиля, где расходы прозрачнее и зависят только от времени использования»,— заявили в «Делимобиле».

В августе кратно увеличилось количество поездок в Сочи из Москвы, Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В «Ситидрайве» уточнили, что число коротких поездок выросло на 10%, а длительных — на 20%.

Осенью спрос на аренду машин также не снижается. «Мы традиционно наблюдаем стабильный рост числа поездок в сентябре–октябре. Пользователи возвращаются из отпусков, начинается учебный год, растет деловая активность, в итоге поездок становится больше»,— пояснили в «Ситидрайве». По данным компании, в 2024 году спрос в этот период вырос на 50% к уровню 2023-го. В «Делимобиле» прогнозируют сохранение интереса к каршерингу вплоть до ноябрьских праздников, после чего новый пик ожидается с открытием горнолыжного сезона.

Мария Удовик