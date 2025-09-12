Банк России рассматривал сохранение ставки на уровне 18%

Банк России сегодня выбирал между сохранением ключевой ставки на уровне 18% годовых и снижением ее на 1 п. п. Вариант снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов даже не рассматривался, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мнению госпожи Набиуллиной, ЦБ необходимо получить больше информации о бюджетной политике на ближайшую трехлетку, чтобы предпринимать дальнейшие шаги.

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. При этом аналитики ожидали снижения сразу на два процентных пункта, как это было в июле. Свое решение ЦБ объяснил сохранением проинфляционных рисков, ростом кредитования и по-прежнему высокими инфляционными ожиданиями населения. Сигнал на будущее регулятор оставил нейтральным.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ замедлил снижение».