Набиуллина: для закрепления дезинфляционного тренда нужно время

Банку России удалось замедлить инфляцию, однако говорить о «дезинфляционном тренде» пока рано, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Это особенно важно в условиях повышенных инфляционных ожиданий»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция велась пресс-службой Центробанка в ВК). По оценкам председателя ЦБ, инфляционные ожидания остаются высокими почти у всех групп населения, бизнеса и финрынков.

Эльвира Набиуллина отметила, что в августе общий индекс цен традиционно уменьшился, что связано со снижением цен на овощи и фрукты. С поправкой на сезонность рост цен составил около 4% в пересчете на год. «Однако это не значит, что мы достигли цели»,— подчеркнула глава ЦБ. Она пояснила, что замедление инфляции в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами.

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17%. По прогнозам регулятора, годовая инфляция в России снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026-ом.

