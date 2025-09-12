Набиуллина: Банк России учитывает курс рубля при принятии решения о ставке
При принятии решения по ключевой ставке Центробанк учитывает динамику курса рубля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам «это и важный индикатор степени жесткости денежно-кредитной политики», и главный показатель влияния внешних условий на рост цен.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 18% до 17%, что оказалось меньше прогноза большинства аналитиков. Индекс Мосбиржи на этих новостях начал падать.
Подробнее о решении ЦБ — в материале «Ъ».