Данные на 16:00: нарушений на выборах в гордумы Ижевска и Можги не зафиксировано

Сообщений о нарушениях на выборах в гордумы Ижевска и Можги от общественных наблюдателей не поступало, рассказал руководитель корпуса общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков на брифинге в 16:00. Об этом передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начался выборный процесс депутатов в муниципальные парламенты всех городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе запустилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Участки будут работать традиционно с 08:00 до 20:00.

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября. По данным двухдневной давности, таким правом воспользовались 15 тыс. избирателей.

11 сентября на базе штаба городских проектов «Лифт» в Ижевске открыли Ситуационный центр корпуса общественного наблюдения. Он будет следить за голосованием в течение всех выборов. В центре находятся юристы, члены мобильной группы, операторы горячей линии. Общественная палата Удмуртии подготовила около 1 тыс. наблюдателей, их направят на участки.