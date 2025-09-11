Председатель избиркома Удмуртии оценила участие жителей на выборах через ДЭГ

Председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик назвала участие жителей в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) «значимым шагом и важным показателем доверия граждан». Ее слова с открытия Ситуационного центра корпуса общественного наблюдения 11 сентября приводит пресс-служба Общественной палаты Удмуртии.

Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

«12 сентября с 8:00 открываются избирательные участки в Ижевске, Можге, Можгинском и Кизнерском районах. В течение трех дней будет проходить голосование на выборах депутатов гордум и дополнительных выборах депутатов Госсовета. Хочу подчеркнуть, что в этих муниципалитетах избиратели впервые получили возможность проголосовать дистанционно. Таким правом решили воспользоваться более 58 тыс. избирателей — это значимый шаг и важный показатель доверия граждан»,— сказала госпожа Пальчик.

Председатель регионального избиркома напомнила, что в Сарапуле, Глазове и Воткинске выборы в гордумы пройдут 14 сентября. «Однако с 3 по 13 сентября для удобства избирателей идет досрочное голосование. Оно востребовано у тех избирателей, кому неудобно прийти на участок в основной день по ряду причин. Уже более 15 тыс. человек воспользовались правом досрочного голосования в этих трех городах»,— добавила она.

Напомним, 12-14 сентября в Удмуртии состоятся выборы в муниципальные парламенты городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. ДЭГ проводится в регионе впервые. Оно доступна для избирателей Ижевска, Можги, Кизнерского и Можгинского района. Всего зарегистрированы 803 кандидата из 868 выдвинутых.