В первый час выборов в гордумы Ижевска и Можги нарушений не зафиксировали

В первый час проведения выборов депутатов в гордумы Ижевска и Можги нарушений не выявлено, заявил руководитель корпуса Общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков на утреннем брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

«Сегодня открылся 271 участок (в Ижевске и Можге.— “Ъ-Удмуртия”), на всех участковых избирательных комиссиях работают наблюдатели. Важно отметить, что за час, который проходят выборы, нарушений не выявлено. Напомню, что у нас в ситуационном центре работает горячая линия. С 08:00 поступают звонки <...> как от представителей общественного наблюдения, так и от граждан»,— сказал он.

Всего на горячую линию поступило 22 звонка. Вопросы поступили по уточнению избирательного процесса, нарушений не зафиксировано. Выборы проходят в штатном режиме.

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начался выборный процесс депутатов в муниципальные парламенты всех городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября.

По данным регионального избиркома, сегодня в 08:00 были открыты первые 323 избирательных участка для 540 тыс. избирателей в Ижевске, Можге, Можгинском и Кизнерском районах. Впервые в регионе запустилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Участки будут работать традиционно с 08:00 до 20:00. Участковым комиссиям в этих муниципалитетах было передано более 964 тыс. избирательных бюллетеней.

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября. По данным двухдневной давности, таким правом воспользовались 15 тыс. избирателей.

Анастасия Лопатина