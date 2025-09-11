В Ижевске открыли Ситуационный центр корпуса общественного наблюдения
В преддверии выборов в Ижевске открыли Ситуационный центр корпуса общественного наблюдения, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона. Центр будет функционировать в режиме участковых избирательных комиссий с 08:00 до 20:00 12-13 сентября, а также 14 сентября до завершения подсчета голосов. Его открыли на базе штаба городских проектов «ЛИФТ». В нем находятся юристы, члены мобильной группы, операторы горячей линии.
Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии
«Общественная палата Удмуртии обучила порядка 1 тыс. наблюдателей, почти 900 человек мы направили на все участки, на которых будут проходить выборы депутатов городских дум. На мой взгляд, общественное наблюдение региона готово к предстоящим выборам, наши наблюдатели подготовлены, горячая линия бесперебойно работает»,— сказал руководитель корпуса наблюдателей региона Степан Чирков.
Напомним, 12-14 сентября в Удмуртии состоятся выборы в муниципальные парламенты городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. Всего зарегистрированы 803 кандидата из 868 выдвинутых. Впервые на региональных выборах применяется дистанционное электронного голосование (ДЭГ). На него подали заявления более 58 тыс. жителей.