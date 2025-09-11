В преддверии выборов в Ижевске открыли Ситуационный центр корпуса общественного наблюдения, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона. Центр будет функционировать в режиме участковых избирательных комиссий с 08:00 до 20:00 12-13 сентября, а также 14 сентября до завершения подсчета голосов. Его открыли на базе штаба городских проектов «ЛИФТ». В нем находятся юристы, члены мобильной группы, операторы горячей линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

«Общественная палата Удмуртии обучила порядка 1 тыс. наблюдателей, почти 900 человек мы направили на все участки, на которых будут проходить выборы депутатов городских дум. На мой взгляд, общественное наблюдение региона готово к предстоящим выборам, наши наблюдатели подготовлены, горячая линия бесперебойно работает»,— сказал руководитель корпуса наблюдателей региона Степан Чирков.

Напомним, 12-14 сентября в Удмуртии состоятся выборы в муниципальные парламенты городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. Всего зарегистрированы 803 кандидата из 868 выдвинутых. Впервые на региональных выборах применяется дистанционное электронного голосование (ДЭГ). На него подали заявления более 58 тыс. жителей.

Полина Сичинава