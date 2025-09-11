WSJ: пули с лозунгами «Антифа» нашли в винтовке, из которой могли застрелить Кирка

В винтовке, из которой могли застрелить активиста Чарли Кирка, следователи в США нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа», сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источники WSJ сообщили, что недалеко от места стрельбы следователи обнаружили винтовку с тремя настрелянными патронами в магазине. На всех были выгравированы лозунги, поддерживающие антифашистскую идеологию и трансгендерную идентичность («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Телеканал CNN также сообщил, что на винтовке были высечены инициалы. Сейчас полиция сопоставляет их с именами подозреваемых.

Представитель департамента общественной безопасности Юты рассказал на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве господина Кирка — молодой человек, около 25 лет. «Пока мы не публикуем много подробностей (о подозреваемом.— “Ъ”), но вскоре это сделаем. Его возраст, кажется, такой же, как и учащихся в колледже»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Политический активист-консерватор Чарли Кирк был застрелен вчера во время выступления в Университете долины Юта. Соболезнование его близким принес президент США Дональд Трамп, чьим ярым сторонником был погибший.

