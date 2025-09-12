Песков о нервной Польше, мешающей Европе и вреде «розовых очков» по теме Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на примере президента США Дональда Трампа объяснил журналистам, почему нельзя молниеносно урегулировать конфликт на Украине. Также он предположил, почему Польша эмоционально отреагировала на учения России и Белоруссии и пожелал успеха участникам СВО на выборах. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об украинском урегулировании

В российско-украинских переговорах возникла пауза.

Нельзя носить «розовые очки» и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.

Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.

Европейцы мешают процессу урегулирования конфликта на Украине, это ни для кого не секрет.

Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться.

Хочу напомнить слова Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени.

О закрытии Польшей границы с Белоруссией на фоне учений «Запад-2025»

В условиях мирного сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями.

Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к РФ позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран.

Россия никогда никому не угрожала, в том числе странам Европы.

Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ России.

Об участии ветеранов СВО в выборах-2025

В Кремле желают ветеранам СВО успехов на выборах и считают их опыт востребованным во всех ветвях власти.

Анна Токарева