Песков сообщил о паузе в переговорном процессе России и Украины

Контакты России и Украины на уровне переговорных групп сейчас на паузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил.

«Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что у сторон налажены каналы общения.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленными. Россия на переговорах предложила создать экспертные группы для решения конкретных вопросов, однако прогресса по этому вопросу достигнуто не было.

В конце августа в Кремле сообщали, что главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров — продолжают контакты. Тогда же издание Politico со ссылкой на источники писало, что США проявляют интерес к организации технических консультаций между Россией и Украиной перед возможным трехсторонним саммитом. По данным Politico, переговоры на низшем уровне могут затронуть вопросы территорий и гарантий безопасности, что создаст основу для дальнейших обсуждений на высшем уровне.

Анастасия Домбицкая