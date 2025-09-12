Песков посоветовал не смотреть на урегулирование на Украине через «розовые очки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал не ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.

Так он ответил на вопрос журналиста, зашел ли в тупик переговорный процесс после саммита на Аляске.

«Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты»,— сказал господин Песков.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренности по решению конфликта на Украине достигнуто не было.

О судьбе переговорного процесса по Украине — в материале «Ъ» «Остается уповать на чудо».

Анастасия Домбицкая