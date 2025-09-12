Россия и Белоруссия начали совместные учения «Запад—2025» с привлечением флота

На территории России и Белоруссии стартовали совместные военные учения «Запад-2025», сообщили в Минобороны РФ.

«Учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году»,— рассказали в ведомстве. Среди целей маневров — повышение навыков командующих и штабов, улучшение уровня взаимодействия и полевой выручки группировок войск.

Учение «Запад-2025» пройдет в два этапа. В Минобороны сообщили, что уже была отработана поддержка с воздуха экипажами вертолетов Ми-35М. Летчики пустили ракеты и выполнили ведение огня из авиационных пушек, а также отработали полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Кроме того, были развернуты силы Северного флота в ближней и дальних морских зонах, в том числе в Баренцевом море и в районах Северного Ледовитого океана.

Соседние с Белоруссией страны объявили о закрытии границ на время проведения военных учений. Сроки возобновления работы погранпереходов пока не приводятся.