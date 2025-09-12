На Дону в ДЭГ приняли участие более половины зарегистрированных избирателей

К полудню 12 сентября на выборах губернатора проголосовали более половины избирателей, подавших заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Почти 130 тыс. жителей Ростовской области, выбирая главу региона, уже отдали свой голос онлайн.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», заявления для участия в выборах посредством дистанционного электронного голосования подали более 258 тыс. избирателей.

Наталья Белоштейн