Латвия готовится полностью закрыть границу с Белоруссией

Латвия может полностью закрыть границу с Белоруссией, передает русскоязычное агентство Baltnews слова министра внутренних дел балтийской страны Рихарда Козловскиса.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис

Фото: Thierry Monasse / Getty Images Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

По его словам, власти страны готовы закрыть последний работающий КПП на латвийско-белорусской границе. Как сказал глава латвийского МВД, это решение должно стать «единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии».

Накануне латвийский Сейм (парламент страны) передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границ с Россией и Белоруссией на время проведения ими военных учений «Запад».

Накануне Польша на неограниченный срок закрыла все погранпереходы и воздушное пространство на границе с Белоруссией. Следом о закрытии воздушного пространства сообщили в министерстве обороны Литвы.