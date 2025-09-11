Польша закрывает погранпереходы на границе с Белоруссией

Польша официально уведомила Белоруссию о закрытии с 01:00 12 сентября по минскому времени оставшихся международных пунктов пропуска на общей границе. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. Сроки возобновления работы погранпунктов неизвестны, передает ТАСС.

Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский уточнил, что закрытие коснется автодорожных и четырех железнодорожных пунктов пропуска на границе. На момент поступления уведомления в очередях перед переходами «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») и «Кукурыки» (с белорусской – «Козловичи») находилось около 1600 легковых автомобилей, 300 грузовиков и 70 автобусов.

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии сухопутной границы с Белоруссией в связи с проведением белорусско-российских учений «Запад-2025». В Минске назвали это решение безосновательным и антинародным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша проигрывает в глазах своих граждан в сравнении с Белоруссией, которая не создавала препятствий для поляков при пересечении границы.