В Кагальницком районе объявлен режим ЧС по почвенной засухе
Режим ЧС по почвенной засухе введен Кагальницком районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Владимир Бартеньев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Почвенная засуха под посевами подсолнечника и кукурузы в Кагальницком районе была выявлена во время мониторинга окружающей среды, который проводило Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии. Из-за дефицита влаги посевы погибли.
Глава района отметил, что введение режима ЧС необходимо для того, чтобы сельхозтоваропроизводители могли получить страховые выплаты.
Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее режим ЧС по засухе был введен на территории Мартыновского района.