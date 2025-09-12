В Кагальницком районе объявлен режим ЧС по почвенной засухе

Режим ЧС по почвенной засухе введен Кагальницком районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Владимир Бартеньев.

Почвенная засуха под посевами подсолнечника и кукурузы в Кагальницком районе была выявлена во время мониторинга окружающей среды, который проводило Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии. Из-за дефицита влаги посевы погибли.

Глава района отметил, что введение режима ЧС необходимо для того, чтобы сельхозтоваропроизводители могли получить страховые выплаты.

Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее режим ЧС по засухе был введен на территории Мартыновского района.

Наталья Белоштейн