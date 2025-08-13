Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Мартыновском районе из-за засухи ввели режим ЧС

На территории Мартыновского района введен режим ЧС в связи с засухой на почве. Об этом говорится протоколе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Комиссия пришла после обсуждения ситуации, сложившейся на полях под пропашными культурами.

Режим ЧС будет действовать с 18:00 12 августа до особого распоряжения. До 5 сентября представители администрации Мартыновского района должны предоставить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области документы, которые подтверждают размер ущерба, нанесенного аграриям из-за засухи.

Ранее «Коммерсантъ-Ростов» сообщал, что засуха может привести к потере половины урожая подсолнечника в Ростовской области в 2025 году. В прошлом году средняя урожайность подсолнечника в Ростовской области составила 16,7 ц/га, валовой сбор масличной культуры достиг 1,57 млн тонн.

Наталья Белоштейн

