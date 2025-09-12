В Пулково сняли ограничения, опасность БПЛА в Ленобласти отменена

В аэропорту Пулково сняли на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Одновременно с этим губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в регионе.

Ограничивающий прием и выпуск бортов план «Ковер» ввели в Пулково после начала атаки беспилотников на Ленинградскую область ночью с 11 на 12 сентября. За прошедшее до открытия аэропорта время силы ПВО уничтожили в регионе более 30 БПЛА. Обломки летательных аппаратов упали в нескольких регионах Ленобласти, произошло два возгорания в порту Приморск, пострадавших нет.

Первым после снятия ограничений из Петербургского аэропорта вылетел борт Smartavia 5N 146 в Архангельск. За время действия плана «Ковер» задержали 48, отменили 23 и отправили на запасные аэродромы 12 рейсов, уточнили в пресс-службе Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время предыдущей крупной атаки, из-за которой закрывали Пулково, 26 августа, силы ПВО уничтожили над Ленобластью десять БПЛА.

Артемий Чулков