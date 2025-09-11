Из-за атак БПЛА в Белгородской области мирный житель погиб, еще шесть ранены

В Белгородской области в результате атак беспилотников ранено шесть человек, включая ребенка, еще один мирный житель погиб, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мирный житель погиб в результате детонации БПЛА в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В селе Веселая Лопань Белгородского района дрон ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и еще один мирный житель. Девочку с проникающим осколочным ранением бедра доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас она находится в реанимации. Второго пострадавшего с рваной раной стопы доставили в белгородскую городскую больницу №2. В селе в результате атаки повреждены окна, фасад здания, а также припаркованные автомобили.

В Белгороде в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом пострадал мирный житель. С осколочным ранением живота и баротравмой бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. В доме повреждены фасад и остекление. Также посечен фасад соцобъекта. Кроме того, в медицинское учреждение самостоятельно обратилась пострадавшая в результате утренней атаки БПЛА. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, она продолжит лечение амбулаторно.

В хуторе Жданов Яковлевского округа двое местных жителей пострадали после атаки дрона. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались. На месте атаки повреждено складское помещение.

Ранее сегодня в двух поселках Белгородской области в результате ударов БПЛА было ранено три мирных жителя.

Ульяна Ларионова