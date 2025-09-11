В Белгородской области пострадало три человека при атаках БПЛА

В двух поселках Белгородской области в результате ударов БПЛА было ранено три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Комсомольский Белгородского района от удара дрона пострадали двое. 18-летняя девушка и еще один мирный житель были госпитализированы с баротравмами и слепыми осколочными ранениями. На месте атаки повреждены четыре автомобиля. В поселке Красная Яруга вследствие детонации дрона мирная жительница получила слепое осколочное ранение спины. Все трое доставлены в белгородскую городскую больницу №2.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области как минимум 78 боеприпасов и 192 БПЛА. В итоге пострадали восемь мирных жителей, получили разрушения 52 жилых помещения, 35 транспортных средств, а также пять административных зданий.

Ульяна Ларионова