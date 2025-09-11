Восемь человек ранены при атаках девяти белгородских муниципалитетов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области как минимум 78 боеприпасов и 192 БПЛА. В итоге пострадали восемь мирных жителей, получили разрушения 52 жилых помещения, 35 транспортных средств, а также пять административных зданий. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

По городу Белгороду выпустили 41 беспилотник, из них 28 сбиты системой ПВО. В результате атаки пострадали трое мирных жителей, они продолжают лечение в стационаре. Повреждены по шесть многоквартирных и частных домов, три соцобъекта и один коммерческий объект, а также три административных здания и 15 транспортных средств. Сегодня утром от ударов БПЛА ранен мирный житель. Он доставлен в больницу. Разрушения получили соцобъект, три автомобиля и две квартиры в МКД.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский и Октябрьский, села Бессоновка, Веселая Лопань, Долбино, Николаевка, Новая Деревня, Репное, Шагаровка и хутор Церковный атакованы 45 БПЛА, 37 из них уничтожены. В селе Долбино из-за детонации сбитого дрона ранен мирный житель. Его положили в областную клиническую больницу. 14-летний подросток, получивший травмы после детонации БПЛА в поселке Дубовое, остается в медучреждении. Повреждены 19 квартир в четырех многоквартирных домах, 12 автомобилей, пять частных домов, две надворные постройки и административное здание.

В Борисовском районе в селе Стригуны при детонации БПЛА пострадало ограждение предприятия.

В Валуйском округе по селам Борки, Герасимовка и Посохово, хуторам Конотоповка и Леоновка совершены удары семи беспилотников, пять из которых ликвидированы. В хуторе Леоновка повреждено складское помещение на территории фермерского хозяйства.

Над Вейделевским районом подавлены два беспилотника самолетного типа. Без последствий.

В Волоконовском районе село Тишанка было обстреляно 30 снарядами. Последствий нет.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Головчино, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая выпущено три боеприпаса и совершены атаки с помощью семи беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Он лечится дома. Также повреждены одна квартира в МКД, неэксплуатируемый соцобъект, административное здание и автомобиль. В селе Головчино — частный дом и забор соседнего дома, в селе Новостроевка-Первая — частный дом. Вчера в медучреждение обратился мирный житель, получивший минно-взрывную травму из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом в селе Дунайка ночью 10 сентября. Он продолжит лечение амбулаторно.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено в ходе восьми обстрелов выпущено 43 боеприпаса, а также 38 беспилотников, из них пять подавлены. В поселке Красная Яруга пострадал автомобиль, в селе Репяховка — коммерческий объект и три частных дома, в числе которых один уничтожен огнем. В селе Колотиловка произошло возгорание частного дома.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка подверглись двум обстрелам с применением двух снарядов и атакам 51 беспилотника, 45 из которых ликвидированы. В селе Новая Таволжанка из-за удара дрона по автомобилю ранена мирная жительница. Ее доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено. Также в селе пострадали одна квартира в МКД, два частных дома и автомобиль, в селе Муром — автомобиль и четыре частных дома, один из которых разрушен. Вчера в медицинское учреждение обратился мирный житель, получивший баротравму от детонации дрона в городе Шебекино 9 сентября. Он отпущен на амбулаторное лечение.

Сутками ранее из-за ударов ВСУ по Белгородской области пострадал 16-летний подросток.

Кабира Гасанова