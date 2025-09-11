Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восемь человек ранены при атаках девяти белгородских муниципалитетов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области как минимум 78 боеприпасов и 192 БПЛА. В итоге пострадали восемь мирных жителей, получили разрушения 52 жилых помещения, 35 транспортных средств, а также пять административных зданий. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

  • По городу Белгороду выпустили 41 беспилотник, из них 28 сбиты системой ПВО. В результате атаки пострадали трое мирных жителей, они продолжают лечение в стационаре. Повреждены по шесть многоквартирных и частных домов, три соцобъекта и один коммерческий объект, а также три административных здания и 15 транспортных средств. Сегодня утром от ударов БПЛА ранен мирный житель. Он доставлен в больницу. Разрушения получили соцобъект, три автомобиля и две квартиры в МКД.
  • В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский и Октябрьский, села Бессоновка, Веселая Лопань, Долбино, Николаевка, Новая Деревня, Репное, Шагаровка и хутор Церковный атакованы 45 БПЛА, 37 из них уничтожены. В селе Долбино из-за детонации сбитого дрона ранен мирный житель. Его положили в областную клиническую больницу. 14-летний подросток, получивший травмы после детонации БПЛА в поселке Дубовое, остается в медучреждении. Повреждены 19 квартир в четырех многоквартирных домах, 12 автомобилей, пять частных домов, две надворные постройки и административное здание.
  • В Борисовском районе в селе Стригуны при детонации БПЛА пострадало ограждение предприятия.
  • В Валуйском округе по селам Борки, Герасимовка и Посохово, хуторам Конотоповка и Леоновка совершены удары семи беспилотников, пять из которых ликвидированы. В хуторе Леоновка повреждено складское помещение на территории фермерского хозяйства.
  • Над Вейделевским районом подавлены два беспилотника самолетного типа. Без последствий.
  • В Волоконовском районе село Тишанка было обстреляно 30 снарядами. Последствий нет.
  • В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Головчино, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая выпущено три боеприпаса и совершены атаки с помощью семи беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Он лечится дома. Также повреждены одна квартира в МКД, неэксплуатируемый соцобъект, административное здание и автомобиль. В селе Головчино — частный дом и забор соседнего дома, в селе Новостроевка-Первая — частный дом. Вчера в медучреждение обратился мирный житель, получивший минно-взрывную травму из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом в селе Дунайка ночью 10 сентября. Он продолжит лечение амбулаторно.
  • В Краснояружском районе по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено в ходе восьми обстрелов выпущено 43 боеприпаса, а также 38 беспилотников, из них пять подавлены. В поселке Красная Яруга пострадал автомобиль, в селе Репяховка — коммерческий объект и три частных дома, в числе которых один уничтожен огнем. В селе Колотиловка произошло возгорание частного дома.
  • В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка подверглись двум обстрелам с применением двух снарядов и атакам 51 беспилотника, 45 из которых ликвидированы. В селе Новая Таволжанка из-за удара дрона по автомобилю ранена мирная жительница. Ее доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено. Также в селе пострадали одна квартира в МКД, два частных дома и автомобиль, в селе Муром — автомобиль и четыре частных дома, один из которых разрушен. Вчера в медицинское учреждение обратился мирный житель, получивший баротравму от детонации дрона в городе Шебекино 9 сентября. Он отпущен на амбулаторное лечение.

Сутками ранее из-за ударов ВСУ по Белгородской области пострадал 16-летний подросток.

Кабира Гасанова