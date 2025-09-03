Чалаев назвал санкции Британии признаком движения «по правильному пути»

Командир полка полиции спецназначения Чечни Замид Чалаев считает, что введенные против него британские санкции говорят, что Россия «двигается по правильному пути».

«Если враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие, значит мы двигаемся по правильному пути. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ахмат-Сила. Аллаху Акбар»,— сказал господин Чалаев «РИА Новости».

Сегодня Великобритания расширила санкции против России на 11 позиций. В обновленный список, помимо господина Чалаева, вошла мать главы Чечни Рамзана Кадыров Аймани Кадырова, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Ринат Садыков.