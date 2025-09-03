Великобритания внесла в санкционный список мать Рамзана Кадырова

Великобритания расширила санкции против России на 11 позиций. В обновленный список, в частности, вошла Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Ограничения введены против восьми физических лиц и трех организаций, которые, согласно документу, ответственны за депортацию украинских детей и «уничтожение украинского культурного наследия».

Под новые санкции попал Фонд имени Ахмата Кадырова, который возглавляет госпожа Аймани. Кроме того, в списке оказались российское движение детей и молодежи «Движение первых» и всероссийская общественное движение «Волонтеры победы».

Среди восьми физических лиц, против которых Лондон ввел санкции, указаны руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров и заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Анастасия Аккуратова. Ограничения также коснулись заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, министра по делам молодежи Рината Садыковаи и командира полка полиции спецназначения чеченской республики Замида Чалаева.

В конце августа Великобритания уже расширяла список санкций против России: в него попали пять организаций и три физических лица. Меры начали действовать, чтобы помешать России обходить ранее введенные ограничения через киргизские криптовалютные сети.