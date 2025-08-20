Британия расширила список санкций против России на восемь пунктов

Министерство финансов Великобритании ввело ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций. В пресс-релизе подчеркнули, что ужесточения вводятся, чтобы помешать России обойти ранее введеные огранчени через криптовалютные сети Киргизии.

«Сегодняшние действия предпринимаются в отношении киргизского «Капитал Банка Центральной Азии» и его директора Кантемира Чалбаева, их Россия использует для оплаты товаров военного назначения»,— отметили в сообщении.

Под санкции Великобритании также попали криптовалютные биржи Grinex и Meer, Tengricoin, Old Vector, бизнесмен Жанышбек Уулу Назарбек, руководитель проекта A7A5 по привязанному к рублю стейблкоину Леонид Шумаков.

В пресс-релизе отметили, что меры введены на фоне аналогичных ужесточений со стороны США. 14 августа американский Минфин ввел санкции против нескольких российских криптокомпаний, в числе которых Exved и Grinex. Их подозревали в связях с биржей Garantex и отмывании денег в интересах российских киберпреступников.