«Уральские авиалинии» готовят запуск рейсов в Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует открыть полеты в Краснодар. Сейчас формируется расписание, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Возобновление работы аэропорта краевой столицы стало возможным после решения межведомственной группы при Росавиации. Специалисты подтвердили безопасность полетов, и уже 17 сентября первый рейс в Краснодар из Москвы выполнит «Аэрофлот». В дальнейшем полеты смогут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск, с интенсивностью не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

«Аэрофлот» также намерен восстановить международную программу полетов из Краснодара до конца сентября. В планах — запуск прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Согласно данным на сайте авиакомпании, билеты на 17–18 сентября стоят от 13,7 тыс. руб., на 19–20 сентября — в среднем 15,5 тыс. руб. Время полета составляет 3 часа 55 минут.

О возвращении в Краснодар также объявили «Победа» — с 19 сентября, и S7 Airlines, которая пока не определила дату старта рейсов. Azur Air рассматривает возможность присоединиться к перевозкам.

Аэропорт Краснодара не принимал пассажирские рейсы более 3,5 лет. Все это время объект поддерживался в рабочем состоянии. Сейчас оба терминала, аэродром и спецтехника готовы к эксплуатации. В 2024 году была построена новая рулежная дорожка, обновлены фасады терминалов, улучшена навигация внутри здания и отремонтирована парковка.

В Минтрансе РФ отмечают, что возобновление работы аэропорта даст дополнительные возможности жителям и бизнесу региона, а также сделает курорты Азовского и Черного морей доступнее для туристов.

«Ъ-Кубань» писал, что протяженность рейсов из Москвы в Краснодар будет вдвое больше, чем до закрытия аэропорта в 2022 году. Поскольку остальное воздушное пространство на юге все еще закрыто из соображений безопасности, самолеты будут заходить в Краснодар, как и в Геленджик, вдоль побережья с востока.

Мария Удовик