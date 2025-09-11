Авиарейсы из Москвы в Краснодар станут вдвое длиннее

Протяженность рейсов из Москвы в Краснодар будет вдвое больше, чем до закрытия аэропорта в 2022 году, рассказал «Ъ» главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

«Поскольку остальное воздушное пространство на юге все еще закрыто из соображений безопасности, самолеты будут заходить в Краснодар, как и в Геленджик, вдоль побережья с востока», — сказал господин Шатилин.

Несмотря на увеличение времени в пути, эксперт считает, что аэропорт быстро начнет восстанавливать пассажиропоток. На первом этапе планируется обслуживать около 50 тыс. пассажиров в месяц.

В четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот». Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте «Аэрофлота», время в пути составит 3 часа 55 минут.